De verdeling van Cyprus dateert van 1974. Toen pleegden radicaal-nationalistische Grieks-Cyprioten een staatsgreep, in samenwerking met het kolonelsregime dat toen nog aan de macht was in Griekenland. Bedoeling was om Cyprus bij Griekenland aan te hechten - de oude droom van de enosis.

Turkije stuurde een troepenmacht om de Turkse minderheid te beschermen. Die troepen bezetten het noordelijke stuk, ruim een derde van het grondgebied. Daarmee was de verdeling een feit. In 1983 verklaarde het Turkse deel zich onafhankelijk onder de naam "Turkse Republiek van Noord-Cyprus" – al werd die mini-staat enkel door Turkije erkend. Het Griekse deel, bekend als Cyprus, werd in 2004 lid van de Europese Unie.

(lees verder onder de foto)