Nicolas Maduro, de opvolger van Hugo Chavez, is sinds 2013 president van Venezuela. In 2015 verloor zijn socialistische partij de meerderheid in het parlement. Nog voor het nieuwe parlement aantrad, wees de partij van Maduro nieuwe rechters aan om hun invloed in het hooggerechtshof veilig te stellen.

Volgens het hof functioneerde het parlement slecht en hielden parlementariërs zich niet aan de regels. In maart van dit jaar nam het hooggerechtshof de wetgevende taken van het parlement over, waardoor de oppositie monddood werd gemaakt.

Het besluit werd enkele dagen later teruggedraaid, maar was al op grote protesten uitgedraaid. Niet veel later kreeg de belangrijkste oppositieleider Henrique Capriles een beroepsverbod van 15 jaar. Daardoor mag hij volgend jaar niet meedoen aan de presidentsverkiezingen.

Op 1 mei ging Maduro nog een stap verder. Hij lanceerde een voorstel van grondwetshervorming, dat de gemoederen nog meer verhitte. De president wil een volksvergadering bijeenroepen: 500 burgers, en dus niet de vertegenwoordigers van politieke partijen, moeten de grondwet aanpassen.

Tegenstanders zien het voorstel als een nieuw manoeuvre om het door de oppositie gecontroleerde parlement te omzeilen en verkiezingen op de lange baan te schuiven. "Een frauduleus intitiatief om de grondwet te vermoorden”, noemde oppositieleider Henrique Capriles het voorstel. Ook binnen Maduro's eigen partij kwam er kritiek. Een van Hugo Chavez' medestanders van het eerste uur noemde die stap een "verraad van Chavez' erfenis".