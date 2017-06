De Britten zijn nettobetalers, wat betekent dat ze meer aan de EU bijdragen dan dat ze terugkrijgen. Daardoor stoppen ze jaarlijks 10 miljard euro netto in de Europese begroting. Dat geld verdwijnt vanaf 2019, als de brexit een feit is.

Daarnaast staat de EU voor andere grote uitdagingen, zegt Oettinger. "We engageren ons om werk te maken van een nauwere samenwerking op vlak van defensie, we willen het probleem van migratie onder controle krijgen. Dat financieren kan leiden tot een tekort van nog eens 10 miljard per jaar." Oettinger stelt vandaag een reflectienota voor over de toekomst van de Europese begroting tegen 2025. Het is de laatste nota in een reeks van vijf waarin de Commissie uitweidt over de toekomst van de Europese Unie na het vertrek van de Britten. Ze stelt de lidstaten steeds dezelfde vraag: moet er meer of minder Europa zijn en wil een antwoord tegen het einde van het jaar.