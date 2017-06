IT-expert: "Het verspreidt zich sneller dan het Wannacry-virus"

Volgens IT-architect Said Batary is het nog te vroeg om te achterhalen wie achter de cyberaanval van vandaag zit. Wat de motieven van de daders zijn is wel duidelijk: geld.

