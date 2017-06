Syrische priester: "Het kruis toont aan dat we nooit opgeven hier te wonen"

Terwijl in en rond het oude centrum van de Iraakse stad Mosul de strijd tegen IS nog volop woedt, proberen mensen in de bevrijde gebieden het gewone leven weer op te pikken. Zo ook in de christelijke dorpen op enkele kilometers van het front. En dat is niet evident, want de meeste huizen zijn vernield en de christenen daar zijn erg ongerust over hun toekomst. Rudi Vranckx ging op pad met een lokale priester.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

