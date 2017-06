Er zouden dus voorbereidingen opgemerkt zijn, die vergelijkbaar waren met wat er gebeurde net voor de gifgasaanval in april. Volgens de VS was die toen gelanceerd vanop de luchtmachtbasis Shayrat; meteen de reden waarom die basis bij wijze van vergelding twee dagen later werd beschoten met 59 kruisraketten.

Die voorbereidingen zouden kunnen slaan op het transport of de beweging van materiaal voor een chemische aanval. Dat zal gebeurd zijn met speciale uitrustingen uit veiligheidsoverwegingen voor de militairen zelf en dat soort bewegingen kunnen uiteraard worden opgemerkt via satellietbeelden, vanuit vliegtuigen of via drones. Daar hebben de Amerikanen er genoeg van boven Syrië.

Daarnaast kunnen er ook communicaties tussen Syrische eenheden die bij de operatie betrokken zouden zijn, onderschept kunnen worden door Amerikaanse IT-specialisten.

Een andere mogelijkheid is dat er informatie is gekomen van bronnen binnen het Syrische leger zelf of van agenten en bondgenoten in de buurt. Om die bronnen veilig te stellen, zal de VS daar uiteraard geen details over geven. Wat dat laatste betreft, is niet uit te sluiten dat Israël -dat vaak over erg goede informatie beschikt over wat er in Syrië gebeurt- de Amerikanen getipt heeft.

Opvallend is wel dat ook goede bondgenoten zoals de Britten, die ook vliegtuigen boven Syrië hebben vliegen, verrast reageren.