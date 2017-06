Bosbranden in Spanje: Iberische lynxen in veiligheid gebracht

Deze twee Iberische lynxen hebben de bosbranden van afgelopen weekend in het zuiden van Spanje overleefd. Ze werden gevangen en kregen een veilig onderkomen in het nationaal park Donana. De Iberische lynx is een van de meest bedreigde katachtigen ter wereld. In Spanje en Portugal leven momenteel 400 Iberische lynxen in het wild.

