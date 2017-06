India is een opkomende grootmacht -economisch, diplomatiek en militair- en lijkt voor Amerika stabieler en betrouwbaarder dan Pakistan, zeker nadat bleek dat terreurleider Osama Bin Laden daar jarenlang ongestoord kon wonen vooraleer hij door VS-troepen gedood werd.

De VS en India hebben twee belangrijke objectieven gemeen. Het eerst is de strijd tegen moslimextremisme en beide landen hebben veel geïnvesteerd in Afghanistan, waar de regering vecht tegen de talibanrebellen, maar ook tegen terreurnetwerken zoals Al Qaeda en IS. Premier Modi zou van Trump dan weer graag steun willen voor wat hij "het door Pakistan gesteunde terrorisme in de noordelijke deelstaat Kashmir noemt".

India zou over enkele jaren China achter zich laten als land met de grootste bevolking. De VS ziet daarin een rol als tegengewicht tegen de opkomende macht van die andere Aziatische grootmacht China. India is de dominante macht in de Indische Oceaan, maar lonkt ook steeds verder naar de Zuid-Chinese Zee. In die optiek zal de VS wellicht het licht op groen zetten voor levering van twee miljard dollar aan drones voor de Indiase marine.

India en China staan traditioneel ook tegenover elkaar in de Himalaya, waar ze elkaars grondgebied betwisten. Toch moet dat conflict ook niet overdreven worden. Beide landen onderhouden ook steeds meer economische betrekkingen.