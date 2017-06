Dat is een doorn in het oog van de Europese onderhandelaars. "Het EU-Hof is de enige rechtbank die op de Europese burgerrechten kan toezien", luidt het daar. "De Britse burgers in Europa en de Europeanen in het VK moeten levenslang van de rechten kunnen genieten die ze nu al hebben opgebouwd, dat kan alleen als dezelfde rechtbank daarop toeziet." Het Europees Hof dus.

"Er is meer duidelijkheid, ambitie en garanties nodig dan wat we vandaag hebben gezien in de Britse positie", aldus Michel Barnier die in naam van de EU onderhandelt.