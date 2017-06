Die maatregel ging toen onmiddellijk in en leidde tot heel wat chaos op luchthavens overal ter wereld. In de VS lokte die ook heel wat protest uit en enkele dagen later werd het inreisverbod opgeschort door een federale rechter. Ook een nieuwe versie van het inreisverbod stuitte op een rechterlijk veto.

In een tussentijds oordeel heeft het Hooggerechtshof nu een groot deel van dat inreisverbod toch toegelaten. Zo kan vluchtelingen voor 120 dagen de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd worden.

Dat geldt voor 90 dagen ook voor die andere categorie, namelijk mensen uit zes overwegend moslimlanden. Enkel mensen uit die landen die "een relatie hebben met een persoon of een entiteit in de VS" kunnen nog wel Amerika binnenkomen. Concreet slaat dat op mensen uit die zes landen die familiebanden hebben met iemand die wettelijk in de VS verblijft of die werken voor Amerikaanse bedrijven of instellingen.

Het gaat niet om een definitieve uitspraak ten gronde. In oktober zal het Hooggerechtshof zich opnieuw over de kwestie buigen.