Met tien van de in totaal 650 zetels in het Britse Lagerhuis is de DUP de vijfde partij van het Verenigd Koninkrijk, maar speelt die nu de rol van "kingmaker" die May aan de macht moet houden. In Noord-Ierland is de DUP met 26 zetels in het lokale deelparlement wel de grootste partij en de initiatiefnemer bij de regeringsvorming.

Detail: de DUP heeft May in Londen dan wel opnieuw aan de macht geholpen, maar in het eigen Noord-Ierland wil de formatie van een nieuwe regering maar niet lukken. Die andere grote partij, de katholieke en nationalistische Sinn Féin, houdt daar het been stijf en wil niet weten van een nieuw premierschap voor DUP-voorzitster Arlene Foster (foto in tekst). Die Foster is verwikkeld in een schandaal waarbij massa's belastinggeld verkwanseld werd in een project rond schone energie.