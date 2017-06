DUP-voorzitster Arlene Foster was erg in haar nopjes met het plan van May om de volgende twee jaar een miljard pond (1,1 miljard euro) extra te investeren in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg in Noord-Ierland. Foster hoopt tegelijk dat die steun -die ten goede komt aan alle inwoners van de autonome provincie- de vorming van een regering in Belfast zal vergemakkelijken.

Foster verkreeg ook beloftes inzake onder meer de pensioenen, subsidies voor verwarming voor ouderen en steun voor de landbouw, wat erg belangrijk is voor Noord-Ierland, zeker als de EU-landbouwsteun zal wegvallen.

Of er ook politieke concessies zijn, is nog niet duidelijk. Op dat vlak zal premier May wellicht voorzichtiger geweest zijn om het vredesproces in Noord-Ierland niet in gevaar te brengen.