Dodental na ongeval met tankwagen in Pakistan blijft oplopen

De vrachtwagen was geladen met olie en begon te lekken nadat hij was gekanteld. Honderden mensen stroomden toe om olie in te slaan maar de tankwagen vloog in brand.

