Toen ik nog als correspondent in China woonde, had ik een speciaal mapje in het fotoalbum op mijn laptop met als titel: Chinglish. Bijna dagelijks kwam ik in aanraking met heerlijke vertaalrampen bij het ontbijt in de stijl van "Large exploding intestines", of "Loving channel" op een bord naast de prioritaire aanschuifrij voor gehandicapten aan een ticketloket (zie foto boven). Het had een intensieve verzamelhobby kunnen worden met een eindeloze en immer aangroeiende collectie. Want zo goed als geen enkel opschrift in het Chinese straatbeeld was 100% accuraat. Een eufemisme, dat spreekt voor zich.

Eind jaren tachtig kwam ik voor het eerst naar China, en toen was er geen sprake van Engelse opschriften. De schaarse buitenlandse bezoekers moesten maar in hun Assimil-vertaalboekjes kijken, of vertrouwen op de plaatselijke gids. Maar sinds de ‘boom’ van het toerisme na de eeuwwisseling is daar verandering in gekomen. De Chinezen begonnen steeds meer moeite te doen om het de niet-Chineessprekende bezoekers aangenaam te maken. Met de Olympische Spelen van 2008 in het vooruitzicht werden die inspanningen nog eens opgevoerd.