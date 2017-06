Liu Xiaobo zette zich in voor de democratisering van het communistische staatsmodel in China. Hij was een van de initiatiefnemers van Charter 08, een manifest waarin 300 intellectuelen en vooraanstaanden opriepen om van de Volksrepubliek een democratie te maken.

Concreet eisten ze de opheffing van het machtsmonopolie van de communistische partij CCP en een vervanging door een systeem dat gebaseerd is op mensenrechten en democratie. Het manifest was gebaseerd op het voorbeeld van Charta 77, een gelijkaardig document dat in 1977 opgesteld werd door dissidenten in Tsjechoslowakije.

Liu werd daarvoor opgepakt en veroordeeld tot elf jaar cel. In 2010 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, maar hij kon die uiteraard zelf niet gaan afhalen. Het regime in Peking was toen woedend en bekoelde de relaties met Noorwegen. Sindsdien weigerde Peking steeds om in te gaan op de eisen van de internationale gemeenschap om Liu vrij te laten.