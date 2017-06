Het eerste slachtoffer is "the duckbill", de eendensnavel, een 18 miljoen jaar oude rotsformatie in het natuurpark Cape Kiwanda Natural Area in de Amerikaanse staat Oregon. De rots werd ook de "Pacific Northwest rock" genoemd, maar omdat ze door natuurlijke erosie onmiskenbaar op een eend met haar snavel leek, lag ""de eendensnavel" voor de hand.

De zandstenen formatie, die zo'n twee meter op drie mat, was populair bij bezoekers van het park, en werd ontelbare keren gefotografeerd. Mensen namen echter ook foto's van zichzelf bovenop de rots, die vrij broos was, en daarom was het gebied rond de rots afgesloten met draad en stonden er borden dat het verboden was in de buurt van de rots te komen of ze te beklimmen.

Eind augustus bleek "the duckbill" in een weekend gevallen te zijn, en het personeel van de parkdienst van Oregon vermoedde eerst geen kwaad opzet. Tot ze benaderd werden door een man die een video had gemaakt van drie jonge mannen die met vereende krachten de rots omver duwen.

Mensen die de eendensnavel eerder gezien en gefotografeerd hadden, postten op Istagram hun foto's onder de hashtag #ripthatPNWrock. Ironisch was wel dat een aantal van die foto's mensen toonden die bovenop de rots stonden, zaten, yoga deden of andere kunstjes uithaalden, wat dus uitdrukkelijk verboden was.