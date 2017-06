Bij de recente parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk verloren de Conservatieven hun absolute meerderheid. De populistisch-rechtse UKIP en de voormalige kopman Nigel Farage zijn er van het politieke toneel verdwenen. "Meneer Farage heeft mij nooit geïnteresseerd. Of hij nu verdwijnt of blijft... daar heeft hij meer last of vreugde van dan ik", aldus Van Rompuy die ooit een "natte dweil" werd genoemd door Farage.

Herman Van Rompuy ziet in de Britse verkiezingsuitslag een "slag voor het populisme". "Ook al omdat de politieke boodschap van UKIP door de Conservatieve Partij is overgenomen waardoor die partij eigenlijk populistisch is geworden. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn die partijen daarvoor niet erg beloond door de kiezer. In die zin is er een slag aan het populisme toegediend, net zoals in Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en Duitsland."