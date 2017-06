IS gebruikt burgers van zwaar bevochten stad Mosul als levend schild

IS gebruikt burgers van zwaar bevochten stad Mosul als levend schild

De strijd tegen de terroristen van IS in het westen van Mosul doet steeds meer bloed vloeien. Eén procent van de stad is nog in handen van de terreurgroep die fel weerstand biedt. Binnen de tien dagen hoopt het Iraakse leger de stad helemaal bevrijd te hebben.