Overigens klagen ook hotelhouders in Bulgarije, Turkije en Cyprus over gelijkaardige gevallen, ook daar gaat het enkel over Britse toeristen. "Dit is georganiseerde misdaad", zei een hotelhouder in Cyprus aan The Guardian. Het gaat blijkbaar soms heel erg ver: de krant maakt melding van een promotievoertuig met het opschrift "Claims Clinic" dat de voorbije jaren op parkings van hotels in Tenerife reclame maakte voor een bedrijf dat schadeclaims organiseert.

De Spaanse overheid lijkt intussen te reageren. Vorige maand heeft de Guardia Civil in Spanje twee Britten opgepakt die ervan verdacht worden om dergelijke frauduleuze ziekteclaims te organiseren. Ook het Britse gerecht wil dat soort bedrijven wat nader controleren.