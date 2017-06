Af en toe slagen mensen erin om Mosul te ontvluchten, maar duizenden anderen zitten nog steeds vast tussen de strijdende partijen. "Laten we hopen dat het nu snel voorbijgaat. Laten we ook hopen dat IS nu niet in een soort ultieme apocalyps mensen massaal begint te doden", zegt Vranckx.

"Wat me ook opviel in het frontlijnhospitaal: iedereen die uit de stad komt, is vel over been. Het zijn schrijnende toestanden. Dan hoor je verhalen van mensen die maandenlang enkel bloem eten, dat ze er zelfs geen brood mee kunnen bakken."