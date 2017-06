Na de grote bosbranden in Portugal, is er nu ook een bosbrand in het zuiden van Spanje. De brand ontstond gisteravond Moguer, een Andalusisch plaatsje, tussen Sevilla en Faro. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brand is aangestoken.

Verschillende boerderijen, een camping en een hotel werden al ontruimd. Ook een snelweg werd afgesloten. De geëvacueerden worden opgevangen in sporthallen en hotels in de omgeving.

Een 70-tal brandweermannen, 57 militairen en 11 blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Dat is lastig, want het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind.

De brand is ontstaan in een uitgestrekt, bosrijk gebied. Het gebied is door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Het nationale park Doñana trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers aan.