Over heel de wereld worden elke maand wel ergens LGBT-optochten gehouden maar die in Mexico City is een van de meest kleurrijke op de kalender. De Mexicaanse homogemeenschap heeft reden om te vieren nu president Enrique Pena Nieto afgelopen maand een voorstel indiende om het homohuwelijk te wettigen.

