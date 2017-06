Het rapport "Abuse of Faith" komt tot de bevinding dat vooraanstaande figuren van de Anglicaanse kerk weinig zorg vertoonden voor de slachtoffers van voormalig bisschop Peter Ball. Die werd in oktober 2015 veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf na het bekennen van een reeks seksuele inbreuken op tieners en jonge mannen in de jaren '70, '80 en '90.

Het falen van de Anglicaanse kerk om zoveel jongens en mannen te beschermen, werpt nu nog een lange schaduw vooruit, aldus dame Moira Gibb, de auteur van het rapport. "Ball's prioriteit was zichzelf te beschermen en te bevorderen en hij bracht schade toe aan de misbruikten. De Kerk spande eerder samen dan de slachtoffers te helpen."

Justitie heeft in 1993 overwogen om Ball in staat van beschuldiging te stellen voor een aantal inbreuken, maar de toenmalige bisschop van Gloucester voorkwam een proces door een borgsom te aanvaarden wegens het misbruik van één jonge man en zelf ontslag te nemen.

Na de veroordeling van Peter Ball ontkende gewezen aartsbisschop George Carey dat hij in de jaren 90 had toegezien op een cover-up van het misbruik. Hij zei wel spijt te hebben dat hij gefaald had in het correct omgaan met Ball's slachtoffers.

Het niet overmaken door de kerkleiding aan de politie van zes brieven met aantijgingen, voedt de perceptie van "opzettelijke verberging", aldus het rapport.