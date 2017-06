Voormalig stafchef en president Abdel Fatah al-Sisi heeft de teruggave nu ondertekend, waardoor die een feit kan worden. Wel lopen er nog een aantal gerechtszaken tegen die teruggave en onder meer het Hooggerechtshof moet zich nog uitspraken.

De eilandjes Tiran en Sanafir zijn onbewoond en ze werden in 1950 door Saudi-Arabië "in bescherming gegeven" aan Egypte. Saudi-Arabië was toen een arm en zwak land, maar dat is intussen veranderd. Het land onderhoudt goede betrekkingen met het regime van Sisi in Egypte en financiert dat laatste land ook. Egypte en Saudi-Arabië zitten ook op dezelfde lijn inzake de oorlog in Jemen en het conflict met Iran en Qatar in de Golf.

Tiran en Sanafir zijn dan weliswaar erg klein, maar ze liggen op een strategisch erg belangrijke plek, namelijk aan de zeestraat van Tiran die het begin vormt van de Golf van Aqaba, de toegang tot de Zuid-Israëlische havenstad Eilat. Het was het afsluiten van die zeestraat door Egypte in 1967 die de directe aanleiding vormde voor de Zesdaagse Oorlog die een verpletterende overwinning werd voor Israël op Egypte, Jordanië en Syrië.