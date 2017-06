Volgens Lise Grande, de VN-coördinator voor de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR, zouden er nu nog 100.000 tot 150.000 burgers vastzitten in het stadsdeel dat nog altijd in handen is van de terreurgroep IS.

"Duizenden en misschien wel tienduizenden burgers worden daar door IS vastgehouden als levend schild", zegt Grande. Honderden mensen, onder hen kinderen, zouden door IS-scherpschutters worden gedood als ze proberen te vluchten.

Toch blijven de mensen wegvluchten uit IS-gebied. Er is een stroom van uitgehongerde en bange mensen die vaak dagenlang niets meer te eten hadden.

De Iraakse troepen proberen om het laatste IS-bolwerk in Mosul nu te heroveren voor het einde van de ramadan. Ze krijgen daarbij de steun van Amerikaanse troepen die gespecialiseerd zijn in huis-aan-huisgevechten in dichtbevolkte steden.

Veel IS-strijders kunnen geen kant meer uit en blijven vechten tot de dood. Ze richten hun woede daarbij ook op de burgers die wegvluchten. Hoe dan ook lijkt het einde van IS in Mosul nog slechts een kwestie van dagen, maar voor de burgers die drie jaar terreurbewind hebben moeten verdragen, is de ellende nog niet voorbij.