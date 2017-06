Daarnaast was er ook een bloedige bomaanslag in een sjiitische moskee in de westelijke stad Herat. Daar vielen toen meer dan 20 doden. Die aanslag is zowel opgeëist door de taliban als door de terreurgroep IS, die ook in Afghanistan een voet aan de grond probeert te krijgen. Zowel de taliban als IS viseren daar de sjiitische minderheid van de Hazara's in het centrum van het land.

Op 31 mei ontplofte dan weer een vrachtwagen vol explosieven in het centrum van de hoofdstad Kaboel, vlakbij de diplomatieke wijk. Daar vielen toen 150 doden en 400 gewonden, allen Afghanen. Bij de begrafenis van de slachtoffers begin juni bliezen dan weer drie terroristen zichzelf op tussen de massa en vielen er nog eens zeven doden.

Die laatste aanslagenreeks waren de bloedigste in jaren en werd niet opgeëist. Enkele dagen geleden vielen er dan nog eens 34 doden en 60 gewonden toen een bomauto ontplofte vlak voor een bank in Laskhar Gah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand. Ook elders waren er bomaanslagen.

Het was dus de bloedigste ramadan sinds de Amerikaanse inval die in 2001 een einde maakte aan het extremistische bewind van de taliban. Die groep blijft na het vertrek van de buitenlandse troepen de regering gestoken, maar sinds enkele jaren is ook de terreurgroep IS in Afghanistan actief, vooral dan in het zuiden. Amerikaanse troepen hebben daar onlangs de MOAB, een erg krachtige conventionele bom ingezet tegen IS. Die groep vecht echter ook tegen de taliban.