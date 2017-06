Bij de bevolking die sinds 2014 onder de bezetting van IS heeft geleefd, horen Koen Sevenants en zijn team de meest gruwelijke verhalen. “Ouders vertellen ons dat ze hun geliefkoosde kind moesten aanwijzen en dat kind werd dan voor hun ogen onthoofd. Vanmorgen sprak ik nog met een familie die is moeten vluchten met een pick-up-truck, die achteraan open was. Door de hobbelige weg is hun dochter uit de laadbak gevallen. Maar stoppen konden ze niet omdat ze achtervolgd werden door IS strijders.”

Bij mensen die al eerder voor het geweld van IS zijn gevlucht en al even in vluchtelingenkampen leven, ervaart Sevenants een ander soort stress. “Dat zijn mensen die hun herinneringen eerder onderdrukken. Ze ontkennen alles wat er gebeurd is. Ze leven met “future memories”, “toekomstige herinneringen”. Dat is hun bron van geluk. Ze geloven dat ze terug zullen gaan naar hun dorp of stad en dat alles daar bij het oude is gebleven. Maar dat is natuurlijk niet zo.”