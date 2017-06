Een zelfmoordterrorist liet zichzelf ontploffen toen hij werd ondervraagd door een politieman. Die agent is daarbij omgekomen. Een andere terrorist blies zichzelf op in een winkelcentrum in Mosul en ook daar zijn er twee doden en negen gewonden gevallen. Een derde terrorist werd doodgeschoten voor hij zijn bommengordel tot ontploffing kon brengen.

De strijd in Mosul is dus nog zeker niet gestreden en IS probeert blijkbaar angst te zaaien in het grootste deel van de stad die nu bevrijd is door het Iraakse leger.

Enkele dagen geleden heeft IS ook de grote al-Nuri-moskee in Mosul opgeblazen, net voor het Iraakse leger die kon heroveren. In die moskee heeft IS-leider Umar Abu Bakr al-Baghdadi drie jaar geleden zijn "kalifaat" uitgeroepen.