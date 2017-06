De man is intussen toegelaten en naar een speciaal opvangkamp gebracht, waar hij verder ondervraagd zal worden. Het is al de tweede dergelijke ontsnapping op korte tijd. Op 13 juni was een Noord-Koreaans soldaat als eens over de frontlijn tot in Zuid-Korea geraakt.

Sinds de verdeling van het Koreaanse schiereiland in 1953 zijn er slechts enkele tientallen Noord-Koreanen in geslaagd om over die demarcatiezone naar Zuid-Korea te vluchten.

In totaal hebben 30.000 mensen het stalinitische Noord-Korea al ontvlucht, maar dat gebeurt via andere routes. De meeste van die mensen steken de grens met China over en proberen vanuit dat land dan naar Zuidoost-Azië te geraken en zo naar Zuid-Korea. Een aantal van hen hebben ook al onderdak gevonden in de Zuid-Koreaanse ambassade in Peking en konden zo ontsnappen. Als ze in het communistische China gevat worden, lopen ze het risico om teruggestuurd te worden naar Noord-Korea.