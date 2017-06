Isnilon Hapilon is 51 en is de leider van de beruchte moslimterreurgroep Abu Sayyaf die vooral actief is in het zuiden van de Filipijnen waar er een moslimminderheid leeft in het overwegend katholieke land.

Abu Sayyaf is vooral bekend wegens aanslagen, onthoofdingen en ontvoeringen onder meer van buitenlanders, vaak met de bedoeling om losgeld af te persen. Die groep had banden met Al Qaeda, maar in 2014 koos Abu Sayyaf onder Hapilon resoluut voor de rivaliserende terreurgroep IS die tot dan toe vooral actief was in Syrië en Irak. IS heeft Hapilon overigens benoemd tot emir van de provincie Filipijnen van het kalifaat. Hapilon heeft er een tiental kleinere moslimrebellengroepen met Abu Sayyaf verenigd onder het vaandel van IS.

De Verenigde Staten hebben vijf miljoen dollar gezet op het hoofd van Hapilon; Dat slaat op een ontvoering van Amerikaanse toeristen uit een resort op het eiland Palawan in 2001. Daarbij zijn toen drie Amerikanen gedood. Eén van hen werd onthoofd.