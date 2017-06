Bij één van die acties kwam het tot een schietpartij tussen de politie en een terrorist die zich verschanst had in een gebouw vlakbij de Grote Moskee van Mekka. Die terrorist zou zichzelf dan opgeblazen hebben, liever dan opgepakt te worden. Bij die ontploffing is het gebouw van vijf verdiepingen ingestort en raakten zes burgers en vijf politiemensen gewond.

In totaal zijn bij de politieacties vijf verdachten opgepakt. Onder hen is een vrouw. Het is niet duidelijk tot welke terroristische organisatie ze zouden behoren. In het recente verleden hebben zowel Al Qaeda als IS aanslagen uitgevoerd in Saudi-Arabië.

De zenuwen in Saudi-Arabië zijn erg gespannen, zeker nu daar massa's pelgrims vanuit de hele wereld bijeen zijn om het einde van de vastenmaand Ramadan te vieren. Een aanslag op een dergelijk ogenblik kunnen de Saudi's best missen, zeker omdat hun imago sterk verbonden is met de heilige plaatsen Mekka en Medina.

Zowel de belangrijke soennitische universiteit al-Azhar in Egypte als Jordanië, waarvan het Hashimitische koningshuis afstamt van de profeet Mohammed, hebben de geplande aanslag scherp veroordeeld. Ook het sjiitische Iran -een erfvijand van Saudi-Arabië- heeft dat gedaan.