Vier flatgebouwen in het noorden van Londen zijn preventief ontruimd

In de wijk Camden Town in Londen worden vijf torengebouwen preventief ontruimd omdat de brandveiligheid niet gegarandeerd is. De torens zijn bekleed met hetzelfde isolerende materiaal als de uitgebrande Grenfell Tower.

