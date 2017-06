Belgische delegatie bezoekt Zwitserse succesformule van duaal leren

Koning Filip is samen met een grote delegatie politici op werkbezoek geweest in Zwitserland. Federaal minister van Werk Kris Peeters, Europees Commissaris Marianne Thyssen en Vlaams minister-president Geert Bourgeois waren erbij. Zwitserland blinkt uit in duaal leren, dat is leren op school en op de werkvloer.

