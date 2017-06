Het begon als een sprookjeshuwelijk in november 1995: de jongste zoon van koningin Margrethe, prins Joachim trouwde met Alexandra Christine Manley uit Hongkong. Het koppel kreeg twee kinderen: prins Nikolai en prins Felix. Tien jaar later was het sprookje uit en volgde de scheiding.

Alexandra verloor haar titel van prinses toen ze twee jaar later hertrouwde, maar kreeg wel de titel van gravin. Een geste van de koninklijke familie en Deense staat. Een geste die niet bij alle Denen op gejuich werd onthaald, want aan de titel van gravin is een jaarlijkse toelage van 322.000 euro gekoppeld. Een van de argumenten luidde dat Alexandra toch financieel moest instaan voor haar twee zonen.

De gravin heeft nu beslist haar toelage vrijwillig af te staan. Ze doet dat pas tegen 2020. Deense media vermoedden dat die datum speciaal gekozen is, want dan is haar jongste zoon Felix 18 en is hij meerderjarig. Premier Rasmussen reageerde alvast op de beslissing van Alexandra op de Deense zender TV2: "Ik heb groot respect voor haar."

Alexandra en Joachim hebben van de scheiding nooit een vechtscheiding gemaakt en hebben al die jaren intens contact gehouden. Prins Felix (14) deed in april nog zijn geloofsbelijdenis -te vergelijken met een communie bij ons- en Alexandra woonde met de koninklijke familie de kerkelijke plechtigheid bij (foto). Ze poseerde met haar ex ook gewoon voor de officiële portretten.