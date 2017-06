Vorig jaar in augustus al zou de CIA toenmalig Democratisch president Barack Obama gewaarschuwd hebben dat Vladimir Poetin opdracht had gegeven de Democratische Partij te hacken om Hillary Clinton te schaden en Donald Trump te helpen. Dat schrijft de Washington Post. Maar pas in januari van dit jaar beschuldigen de Verenigde Staten de Russische president ervan het Amerikaanse verkiezingsproces te destabiliseren, de kansen van Hillary Clinton te ondermijnen en die van de Republikein Donald Trump te verhogen.

Zulke beschuldigingen vragen om een onderzoek. Robert Mueller werd als speciale aanklager aangesteld om de zaak te onderzoeken. “Maar deze man is niet onpartijdig", zegt Trump nu in een interview met Fox News, “want hij heeft banden met sympathisanten van de Democraten”. En niet in het minst met ex-FBI-chef James Comey. "Het is een heel goede vriend van Comey, wat heel vervelend is", zegt hij nog. "Ik kan zeggen dat de mensen die aangeworven werden om in de ploeg van Mueller te werken, allemaal aanhangers van Hillary Clinton zijn, maar Robert Mueller is een eerbaar man en ik hoop dat hij een eerbare oplossing zal vinden".

Trump laat dus uitschijnen dat de openbare aanklager de eer aan zich zelf moet laten en moet opstappen. Een onprettig en ongemakkelijk aanvoelend onderzoek zou Trump op die manier voor zich uit kunnen schuiven.