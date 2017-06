Aleksej Navalny geldt als de belangrijkste opposant in Rusland. Eerder dit jaar is hij schuldig bevonden aan het verduisteren van zo'n 400.000 euro, toen hij raadgever was van de gouverneur van de regio Kirov. Momenteel zit hij een celstraf van 25 dagen uit omdat hij een oppositiebetoging had georganiseerd.

Volgens nogal wat waarnemers is de veroordeling van Navalny vooral politiek gemotiveerd.

Navalny wilde het bij de presidentsverkiezingen volgend jaar opnemen tegen president Vladimir Poetin. Zijn politieke uitschakeling is met andere woorden een opsteker voor Poetin, die al eerder heeft laten blijken dat hij liefst zo weinig mogelijk oppositie tegen zijn bewind ziet.