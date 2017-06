In het grootste geheim hebben de Republikeinen in de Senaat gewerkt aan hun wetsvoorstel dat Obamacare moet vervangen. Een bewuste strategie van Senaatsleider Mitch McConnell, die wilde dat dit gebeurde zonder publieke debatten of overleg in commissies. Tot grote ergernis van senatoren van beide partijen, Republikeinen én Democraten, die niet op de hoogte waren van de inhoud van de wet.

De versie van de Senaat komt er nadat het Huis van Afgevaardigden in mei een eerste versie van de nieuwe zorgwet had goedgekeurd. De Republikeinen in de Senaat waren toen niet gelukkig met het voorstel van hun collega’s in het Huis. McConnell beloofde het voorstel weer van nul af aan te herschrijven en beter te maken. De Republikeinse leider liet gisteren zijn langverwachte wetsvoorstel publiceren.

Meteen valt op dat het voorstel van de Senaat in grote lijnen het wetsvoorstel van het Huis van Afgevaardigden volgt en dat er weinig herschreven is. De kern van Trumpcare blijft overeind : de allerrijksten profiteren van het schrappen van een zorgbelasting, terwijl er door de Republikeinen diep gesneden wordt in de zorg voor de allerarmsten.