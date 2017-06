“Het is te weinig, te ridicuul, zelfs pathetisch.” Dat zeggen ook de Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Sommigen onder hen hebben zich verenigd in een drukkingsgroep The3million. May stelt voor dat wie vijf jaar in het land verblijft, een "settled EU status" zou kunnen krijgen, die hen toegang biedt tot gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen, pensioenen en andere diensten.

Maar The3million vreest voor een schamel migratiestatuut en vertrouwt meer op de rechten die ze in Europa krijgen, zegt Nicolas Hatton, stichter van The3million. Bovendien zwijgt May in alle talen over het Europees Hof van Justitie dat waakt over de burgerrechten in Europa.

In ieder geval gaan de Europese onderhandelaars het Britse voorstel verder bestuderen. Maandag geeft May meer details over het voorstel.