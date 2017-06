"Hier zijn de resten van hun barbaarse aanval," zegt een oude man in de propagandavideo. "Kijk dan!" Tussen de beelden van zijn getuigenis is een close-up van wapenresten gemonteerd. Ze liggen in het zand. Bloed of mensenresten zijn er niet. Het puin dat het plein van de moskee bedekte, is plots gereduceerd tot enkele stenen rond het metalen omhulsel. En je ziet de twee - wapen en moskee - al helemaal niet samen in beeld.

Daniel Spleeters van onderzoeksgroep Conflict Armament Research analyseerde de video voor ons. "We zien duidelijk de vin van een raket. Geen luchtbom, maar een projectiel dat vanop de grond wordt afgevuurd. De impact van zo'n raketten is veel kleiner en ze worden dan ook gebruikt voor specifieke doelwitten. Hiermee kan je geen heel gebouw opblazen."



Ook de analyse van Eliot Higgins, oprichter van onderzoeksplatform Bellingcat, ligt in diezelfde lijn. "Dit lijkt op een 122 mm raket. Er is waarschijnlijk wat aan geknutseld in lokale wapenfabriekjes. Zo'n raket stuur je niet vanuit gevechtsvliegtuigen, maar bijvoorbeeld vanop een BM-21 Grad. Dat raketlanceersysteem is van Russische makelij en vind je van Oekraïne tot in Syrië en Afghanistan."