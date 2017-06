De koel-vriescombinatie die de brand veroorzaakte is een Hotpoint. De fabrikant ervan, Whirlpool, zegt dat het met de Britse autoriteiten samenwerkt in het onderzoek naar de oorzaak van de brand. "We werken samen met de autoriteiten om de defecte koel-vriescombinatie van naderbij te bekijken. De fabrikant raadt de klanten die een model FF175BP of FF175BG van de koel-vriescombinatie in huis hebben contact op te nemen met het bedrijf.