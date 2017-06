Qatar moet dan ook allereerst zijn diplomatieke banden met Iran beteugelen. Diplomatieke missie moeten worden opgeschort en leden van de Revolutionaire Garde moeten het land uit. De handel moet ook op een laag pitje worden gezet en beantwoorden aan het sanctiebeleid van de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap.

Voorts moet Qatar zijn steun opzeggen aan oppositiepartijen in de vier landen, en aan een aantal groeperingen die ze beschouwen als terreurorganisaties: Al Qaeda, IS, Hezbollah en het Moslimbroederschap in Egypte. Iedereen die als terreurverdachte op de zwarte lijst staat van de vier landen en van de VS moet worden uitgeleverd.