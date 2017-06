Dat het in Kohls familie niet allemaal koek en ei was, was al bekend, maar de voordeurscène doet heel Duitsland de wenkbrauwen fronsen.

Het was trouwens niet het eerste teken dat het slecht gaat tussen de familieleden. Walter zou bijvoorbeeld niet persoonlijk gecontacteerd geweest zijn door Maike, de weduwe van Helmut Kohl. Hij vernam het nieuws over zijn vader via de radio in zijn auto: "Je kan je voorstellen, dat als je onderweg via de radio hoort dat je vader gestorven is, dat het wel een heel moeilijke situatie is", vertelde Walter Kohl voor de camera's.