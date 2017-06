De 22-jarige student overleed afgelopen maandag in de Verenigde Staten. Hij was vlak voordien vrijgelaten uit een gevangenis in Noord-Korea. Uit onderzoek van de Verenigde Staten bleek dat de jongeman ernstige hersenschade had opgelopen in alle delen van zijn hersenen. Volgens de familie komt dat door martelingen in de gevangenis.

"Zijn dood is ook een mysterie voor ons", reageert de woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nu. Hij ontkent dan ook dat de man overleden is door martelingen. "Onze competente instellingen behandelen al onze criminelen met respect voor de nationale wetten en de internationale standaarden."

Noord-Korea beschuldigt Washington ervan een "lastercampagne" te voeren, nadat de Amerikaanse president Donald Trump het overlijden eerder had bestempeld als een "absoluut schandaal".