Premier May heeft een felle duik genomen in de populariteitspeilingen sinds ze half april vervroegde verkiezingen uitriep. Toen stond ze met 54 procent nog hoog en droog, slechts 15 procent van de kiezers zag de radicaal linkse oppositieleider Corbyn liever in Downing Street 10. Ook bij een vorige peiling, net voor de verkiezingen van 8 juni, lag May nog voorop met 43 tegen 32 procent. De teleurstellende uitslag voor de conservatieven, de aanslagen en de brand in de Grenfell Tower in Londen, hebben mogelijk parten gespeeld.