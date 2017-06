De houding van Britse politici tegenover de brexit is op een jaar tijd dus sterk veranderd. Gisteren, op de Europese Top in Brussel, verkondigde Donald Tusk dat hij niet uitsluit dat die volledige brexit nog wordt teruggedraaid. De voorzitter van de Raad van Europa verwees daarvoor naar het iconische John Lennon-lied "Imagine" en sprak de woorden: "They may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." Die hoop, dat de brexit volledig kan worden teruggedraaid, is volgens van Bekhoven een droom voor sommigen, maar voor anderen een nachtmerrie.

"Het is ook opmerkelijk dat bijvoorbeeld de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel gezegd hebben dat als het Verenigd Koninkrijk van gedachten zou veranderen, de Britten dan weer welkom zouden zijn. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat als een paal boven water staat, is dat de brexit doorgaat. Het is wel duidelijk dat een harde brexit afgevoerd zal worden ten gunste van een zachte brexit, of een zogenoemde crème caramel brexit: hard vanbuiten, zacht vanbinnen. Hoe dan ook, voorlopig gaan de Britten voor een brexit."