De delegatie bestond uit 20 mensen, onder wie enkele architecten, en bezocht in vier dagen tijd Benidorm zelf, Barcelona, Salou, Valencia en Peñíscola. De Noord-Koreanen waren alvast onder de indruk van het Bali Hotel dat met 52 verdiepingen (goed voor 186 meter) een van de hoogste hotels is in Europa. Het concept van een waterpark gecombineerd met een camping voor caravans en bungalows sloeg eveneens aan. "Makkelijk te importeren en met een grote winstgevendheid", klonk het.

Bedoeling is dus van de kuststad Wonsan in Noord-Korea een tweede Benidorm te maken en dat om zowel het lokale als internationale toerisme aan te zwengelen. Het tweede Benidorm zou over één of twee jaar uit de grond gestampt moeten zijn. Benidorm, gelegen aan de Spaanse Costa Blanca, staat bekend voor zijn massatoerisme met bomvolle stranden. Voor vele Vlamingen is het een tweede thuis.