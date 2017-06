De nieuwe ambassadeur Woody Johnson is 70 en heeft een lange carrière achter de rug als fondsenwerver van de republikeinse partij. Hij is de eigenaar van de New York Jets en stamt uit een rijke familie. Zijn overgrootvader was de stichter van farmareus Johnson&Johnson. In januari had Trump al laten verstaan dat hij Johnson naar Londen wilde sturen.. Die post is een van de meest prestigieuze functies voor Amerikaanse diplomaten, omdat de twee landen een speciale relatie hebben.