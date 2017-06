Een dag later loopt het opnieuw verkeerd. De minister wil naar Noord-Oeganda vliegen, om er de situatie in de vluchtelingenkampen daar te bekijken. Bijna een miljoen Zuid-Soedanezen zijn daar de grens over gevlucht.

Het vliegtuigje is maar net groot genoeg voor de minister, zijn medewerkers en de meegereisde pers. Maar de delegatie weegt in totaal 60 kilogram te veel… Iedereen laat een deel van zijn bagage achter, maar de piloot oordeelt dat het vliegtuig nog steeds te zwaar geladen is. Hij besluit een deel van de benzine uit de tank te laten pompen. Dat levert anderhalf uur vertraging op.

Het gevolg is een nieuw blitzbezoek. Voldoende lang om te zien hoe schrijnend de situatie voor de vluchtelingen is, en hoe Oeganda de toevloed niet langer alleen de baas kan. Maar niet voldoende lang om nadien weer op tijd bij het vliegtuigje te geraken.

De piloot geraakt voor het donker niet in Kampala en moet halverwege landen. De delegatie zit nu vast in Gulu, ver weg van de hoofdstad, waar De Croo verwacht wordt op een donorconferentie voor de vluchtelingen.

“Altijd een avontuur”, lacht de minister, en hij poseert voor de foto. Hongersnood en vluchtelingenleed doen relativeren.