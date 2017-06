"De les van dit bezoek is dat mensen die naar Oeganda vluchten de kans krijgen om hun leven opnieuw op te bouwen", aldus De Croo. "Maar 1 miljoen vluchtelingen blijven opvangen, dat kan zelfs een welvarend land niet. We moeten dit dus steunen."

In Bidi Bidi worden 270.000 vluchtelingen opgevangen die het geweld en de hongersnood in Zuid-Soedan ontvluchtten. Het is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Oeganda is binnen Afrika het land dat het meeste inspanningen doet: het vangt 1,3 miljoen mensen op, onder wie ook slachtoffers van conflicten in de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi...

Het Oegandese vluchtelingenbeleid houdt onder meer in dat vluchtelingen mogen gaan en staan waar ze willen en mogen beschikken over een stuk land om te bewerken. Deze aanpak is internationaal uniek. "Dit is in niets wat je je van een vluchtelingenkamp voorstelt, waar men het meestal moet stellen met een dak en eten", zegt De Croo. "De Oegandezen redeneren dat deze mensen hier een tijd zullen blijven, en dus een kans moeten krijgen een nieuw leven op te bouwen."

Dat is ook de les die De Croo meeneemt uit Bidi Bidi. "Dit model werkt natuurlijk niet overal: de Zuid-Soedanese vluchtelingen delen taal en cultuur met hun Oegandese buren, zijn boeren en weten dus hoe een land bewerkt moet worden, en er is genoeg plaats. In België moeten we er dus voor zorgen dat vluchtelingen snel de taal leren en bijscholing krijgen."