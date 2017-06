IS en daarvoor Al Qaeda bestaan omdat het Midden-Oosten gebouwd is op onrechtvaardigheid, en die groepen weten dat ze rekruten zullen hebben, zolang dat het geval is, zegt Fisk.

Als we het Midden-Oosten niet vanuit historisch perspectief bekijken, en daar de oplossingen zoeken, zal de chaos in het gebied en al evenmin bij ons, niet eindigen. Maar dat is iets dat we in het Westen niet willen zien, zegt Fisk.

Iedere keer als er een aanval is door een moslim, zeggen veel mensen: "Het zijn allemaal moslims", en dat is inderdaad zoo, maar ze gaan niet verder en stellen zich nooit de vraag of er een probleem is in de moslimwereld of in het Midden-Oosten.

En ze vragen zich ook niet af of wij daar in verwikkeld zijn, aldus Fisk, terwijl het volgens hem zo is dat wie daar in verwikkeld is, zelfs al is het maar via een alliantie als de NAVO, thuis niet veilig zal zijn.

En ons antwoord op een aanslag is telkens opnieuw het verkeerde, zo zegt Fisk. Nu gaan we telkens van "onveilige situatie naar meer veiligheidsmaatregelen en terug", overladen we de ordediensten met lofbetuigingen nadat ze weer gefaald hebben om een gruweldaad te voorkomen, en geven we meer wapens aan de veiligheidsdiensten, het leger en bijzondere eenheden. Dat is volgens hem niet het antwoord.